Hagen: Pärchen raubt Mann (61) die Geldbörse

Haspe. Das Paar entreißt einem 61-Jährigen an einer Haltestelle in Haspe das Portemonnaie und den Gehstock. Täterin wird auf der Flucht erwischt.

Ein 61-Jähriger ist am Wochenende Opfer eines Raubdelikts in Haspe geworden, blieb jedoch unverletzt. Der Mann stand an der Haltestelle in der Straße Büddinghardt, als ein Pärchen auf ihn zukam. Die Frau bettelte den 61-Jährigen um Kleingeld an, woraufhin dieser seine Geldbörse herausholte.

Geldbörse entrissen und zu Boden gestoßen

Der Mann entriss dem 61-Jährigen daraufhin die Geldbörse, so die Polizei. Bevor beide Täter zu Fuß in Richtung Haspe Zentrum flüchteten, entrissen sie dem 61-Jährigen den Gehstock und stießen ihn zu Boden. Mit Hilfe zweier zufällig vorbeikommender Mitarbeiter der Stadt Hagen konnte die Frau noch gestellt werden.

Die Geldbörse konnte mit Inhalt auf der Straße aufgefunden werden. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Die 37-jährige Täterin aus Hagen wurde vorläufig festgenommen. Nach dem 38-jährigen Begleiter wird noch gefahndet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen