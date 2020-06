Hagen: Paketbote durch gezielten Kopfstoß verletzt

Hagen. Ein Paketbote ist in Hagen durch einen gezielten Kopfstoß verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt.

Durch einen Kopfstoß ist am Samstag ein Paketbote verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto in der Hochstraße unterwegs. In einem Mehrfamilienhaus läutete er mehrmals an einer Wohnungstür. Da niemand öffnete, legte er das Paket vor die Haustür.

Als der 44-Jährige seine Tour auf der Hochstraße fortsetzen wollte, eilte ihm ein 29-Jähriger nach. Dieser führte, offenbar sauer über den Ablageort des Pakets, einen gezielten Kopfstoß gegen den Boten aus. Da unmittelbar darauf eine Streifenwagenbesatzung die Hochstraße entlang fuhr, konnten beide Aussagen direkt aufgenommen werden. Der Fall wurde jetzt an die Kriminalpolizei übergeben.