Hagen: Parfüm-Dieb wird gleich doppelt ertappt

Hagen-Mitte. Ein Ladendieb steckt in der Innenstadt Parfüms ein. Der Detektiv kann ihn schnappen - und erkennt ihn wieder. Er war am Vortag schon auf Beutezug

Gleich zweimal ist ein Parfüm-Dieb in Hagen von einem Ladendetektiv ertappt worden: Er hatte Ware mit einem Wert im vierstelligen Bereich mitgehen lassen.

Der 44-jährige Detektiv des Drogeriegeschäftes in der Innenstadt beobachtete den Mann zunächst am Mittwochnachmittag über die Videoüberwachung des Geschäftes in der Hohenzollernstraße. Der Mann ging in die Parfümabteilung, nahm dort mehrere Verpackungen an sich und verstaute diese in einer Tüte. Anschließend verließ er das Geschäft, ohne für die Ware zu bezahlen.

Schon am Vortag Parfüm gestohlen

Vor einem Schnellrestaurant stellte der Detektiv den Dieb und hielt ihn fest. Der 46-Jährige wehrte sich stark. Es gelang dem Mitarbeiter jedoch, ihn in sein Büro zu führen. Den alarmierten Polizeibeamten sagte der 44-Jährige, dass er den Mann auch schon am Vortag bei einem Diebstahl beobachtet hatte. Insgesamt stahl der Mann Parfüm mit einem Wert im vierstelligen Bereich. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Ladendieb vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein.

