Hagen: Parfum-Dieb beleidigt Polizisten und wehrt sich

Der Ladendieb wehrte sich gegen die Polizisten (Symbolfoto). Sie brachten ihn in Hagen zur Wache.

Hagen-Mitte Ein polizeibekannter Dieb will Beute in einer Hagener Drogerie machen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv kommt ihm auf die Schliche.

Ein Detektiv hat in einer Parfümerie in der Holzmüllerstraße in Hagen einen 37-Jährigen Dieb ertappt. Der polizeibekannte Mann versuchte, mit einem gestohlenen Parfüm zu entkommen. Als der Detektiv ihn festhielt, verletzte er seinen Kontrahenten beim Fluchtversuch leicht.

Mann leistet im Streifenwagen Widerstand

Dem Detektiv gelang es dennoch, den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Der Dieb war den Beamten bereits gut bekannt. „Er fiel in der Vergangenheit immer wieder durch Diebstähle und Betäubungskriminalität auf“, so die Polizei. Die Polizisten nahmen den Betrunkenen (über 1 Promille) vorläufig fest. Im Streifenwagen leistete er Widerstand. Er beleidigte die Beamten und versuchte, sie mit gezielten Kopfstößen zu verletzten. Die Polizisten blieben unverletzt und legten eine Anzeige vor.

