Hagen: Parkplatz-Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Eppenhausen. Ein Streit um einen Parkplatz ist in Hagen-Eppenhausen eskaliert: Es kam zu einer Körperverletzung. Die Polizei musste anrücken.

Ein Streit um einen Parkplatz ist zwischen zwei Männern eskaliert: Es kam zu einer Körperverletzung. Ein 39-Jähriger saß am Dienstag gegen 18.45 Uhr in seinem geparkten VW auf einem Parkplatz in der Straße Roggenkamp, als ein BMW-Fahrer neben ihm hielt.

Er wollte den möglicherweise frei werdenden Parkplatz übernehmen.

Bespuckt und geschlagen

Nach Angaben des 39-Jährigen habe der 19-Jährige während eines Streits mehrfach seine Autotür geöffnet. Der 39-Jährige gab an, bespuckt und geschlagen worden zu sein. Zusätzlich wurde der Außenspiegel des VWs beschädigt.

Der 19-Jährige fuhr davon, konnte aber nach Ermittlungen der Polizei ausfindig gemacht werden. Er gab wiederum an, dass der 39-Jährige ihn beleidigt hatte - geschlagen oder bespuckt habe er ihn aber nicht. Beide Parteien erstatteten Anzeige.