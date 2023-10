Der Autofahrer touchierte den Fußgänger in der Rathausstraße in Hagen.

Streit Hagen: Passant wird in Fußgängerzone von Auto angefahren

Hagen-Mitte. Ein Autofahrer touchiert in der Fußgängerzone in Hagen einen Fußgänger, der nicht Platz machen will. Wer hat Schuld?

In der Fußgängerzone von Hagen touchierte ein Autofahrer am Sonntagnachmittag einen Fußgänger. Das teilte die Polizei Hagen am Montagmorgen mit.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wendete ein 45-jähriger Autofahrer um 16.40 Uhr mit seinem Ford auf der Rathausstraße. Er gab später bei der Unfallaufnahme an, dass ein Mann in der Mitte der Fahrbahn gelaufen sei und ihn an der Weiterfahrt gehindert habe. Er habe deshalb mehrfach gehupt, damit der 62-Jährige ihn passieren lässt.

Lautstarker Streit

Der Hagener habe sich jedoch lediglich umgedreht und ihn lautstark darauf hingewiesen, dass er sich in einer Fußgängerzone befinde. Als der Ford-Fahrer um ihn herumfahren wollte, kam es nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß.

Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt, er lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen. Dabei werde unter anderem zu klären sein, so Polizeisprecherin Ramona Arnhold, ob der Autofahrer überhaupt berechtigt war, in die Fußgängerzone einzufahren oder ob er möglicherweise versehentlich dort hineingeraten sei. Zudem müsse ermittelt werden, unter welchen Umständen es zur Berührung des Autos mit dem Fußgänger gekommen sei. Grundsätzlich gilt, dass in einer Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit gilt, also nur 5- bis 7 km/h schnell gefahren werden darf.

Mann in Hagen verliert zwei Zähne

Einem jungen Mann wurden in der Nacht zum Samstag in Hagen zwei Zähne ausgeschlagen. Den Grund für die Attacke versucht die Polizei nun zu ermitteln.

Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 1.15 Uhr am Bergischen Ring, wo sich drei Männer (22, 24, 44) unterhielten. Während sie in ihr Gespräch vertieft waren, ging ein 53-Jähriger plötzlich auf einen 22-Jährigen los. Er schlug seinem Opfer mehrere Mal so fest mit der Faust ins Gesicht, dass dem 22-Jährigen zwei Zähne ausfielen.

Anschließend flüchtete der Schläger, den die Gruppe nur flüchtig kannte, mit einem Taxi. Wieso der Mann derart ausrastete, ist nun Ermittlungsaufgabe der Kripo. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen.

