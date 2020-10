Hagen: Paulus-Gemeinde Wehringhausen gibt Tieren ein Zuhause

Schön mag anders sein. Aber was ist schon schön? Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und wenn Pfarrerin Elke Schwerdtfeger auf das kleine Beet blickt, das sich in einen Winkel der mächtigen Paulus-Kirche in Wehringhausen schmiegt, dann findet sie das, was sie da sieht, durchaus schön. Sie sieht Pflanzen, die sich selbst ausgesät haben, die andere vielleicht als Unkraut abtun und ausrupfen würden. Aber sie sieht nicht nur, sie blickt hinter diese Natur-Kulisse. „So etwas sorgt für Artenvielfalt“, sagt sie.

Dahinter steckt ein hoher, ein religiöser, ein göttlicher Auftrag: die Schöpfung bewahren. In ihrer ganzen Schönheit, in ihrer ganzen Vielfalt. Diesem Auftrag, den der liebe Gott den Menschen gegeben hat, hat man sich an diesem Fleckchen Erde zwischen Borsigstraße, Lange Straße, Gutenbergstraße und Siemensstraße auf eine ganz besondere Weise verschrieben. Deshalb ist die Pauluskirchengemeinde jetzt mit dem Schöpfungspreis der evangelischen Kirche von Westfalen ausgezeichnet worden.

Start mit einer Solaranlage auf dem Dach

Vorbild sein für andere 13 Einreichungen hat es beim Wettbewerb der evangelischen Landeskirche von Westfalen gegeben. Drei sind am Ende ausgezeichnet worden. Die Paulus-Kirchengemeinde Wehringhausen hat den ersten Platz belegt. Dafür hat sie ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro erhalten. Das Geld spielt für das Umweltteam nicht die entscheidende Rolle. Man wolle auch andere ermutigen, nach ökologischen Wegen im Alltag zu suchen.

Der Preis mag ein i-Tüpfelchen sein auf eine Entwicklung, die vor rund 20 Jahren ihren Anfang genommen hat. „Paulus und die Sonne“ war das Projekt überschrieben, das damals bereits zu einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gemeindehauses führte. Ein Umweltteam gründet sich, wirkt in die Gemeinde hinein, Ehrenamtliche werden geschult und das Außengelände entwickelt sich zu einem kleinen Paradies: Turmfalken nisten jetzt in eigenen Kästen an der Kirche, Bienenstöcke stehen im Garten, bei Anpflanzungen wird genau darauf geachtet, welches Blatt welcher Raupe mundet.

Fledermäuse finden in 29 Boxen auf dem Areal ein Zuhause. „Dabei wurden wir von einem Öko-Büro unterstützt, das auch bei der Bahnhofshinterfahrung mitgewirkt hat“, sagt Elke Schwerdtfeger. „Wir haben spezielle Einflugschneisen für Langohrfledermäuse geschaffen, die über dem Gewölbe unserer Kirche fliegen.“

Plan des Gemeindegartens auf der Homepage

Unordnung ist so ein Wort, das gelegentlich fallen gelassen wird. „Manche mögen unseren Garten unordentlich finden, aber für genau diese Unordnung sind wir jetzt belohnt worden“, sagt Elke Schwerdtfeger, lächelt und betont: „Ohne dieses riesige ehrenamtliche Engagement wäre das aber gar nicht möglich.“

Friedrich-Wilhelm Kruse ist einer derjenigen, die sich seit Jahren einbringen. Er hat einen genauen Plan des Gemeindegartens mit Geodaten entworfen, sämtliche Pflanzen mit genauer Bezeichnung eingepflegt, jeden Baum benannt. „Auf der Gemeindehomepage haben wir all das mit einer interaktiven Karten sichtbar gemacht“, erzählt er. „Wer auf Artenvielfalt setzt, dem hilft es manchmal, einfach nichts zu tun, zu beobachten und zu gucken, wie sich die Natur entwickelt.“

Neue Lampen vertreiben Insekten nicht

Und trotzdem arbeitet das Umweltteam immer wieder an den Rahmenbedingungen. „Wir haben beispielsweise andere Lampen im Außenbereich installiert“, sagt Elke Schwerdtfeger, „die leuchten nach unten, reduzieren die Lichtverschmutzung. Das ist gut für die Insekten.“

Das Projekt mit der Nachhaltigkeit – ein Ende ist nicht in Sicht. „Es gibt immer Dinge, bei denen man noch was verbessern kann“, sagt Elke Schwerdtfeger, „das Thema Mobilität haben wir uns noch gar nicht vorgenommen – auch wenn unsere Gemeinde keine Flächengemeinde ist.“