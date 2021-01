Hagen: Pelmke-Aktion "Kulturgesichter02331"geht weiter

Die Pelmke in Hagen beteiligt sich an der Aktion "Kulturgesichter".

Hagen Das Pelmke-Kulturzentrum in Hagen lädt Kulturschaffende zum zweiten Foto-Shooting-Termin ein. Um was es geht und worauf zu achten ist.

Die Aktion "Kulturgesichter 02331“, die das Kulturzentrum Pelmke in Hagen durchführt, geht in die zweite Runde.

Es geht darum, die eklatanten Probleme, die Kulturschaffende aufgrund der Pandemie derzeit haben, bildlich darzustellen. Viele in der Veranstaltungsbranche und im Kulturbereich Tätigen sehen ihre Existenz akut bedroht.

Schlechte Aussichten



"Ein neues Jahr ist angebrochen, doch für die Veranstaltungsbranche sieht es weiterhin schlecht aus", resümiert Sarah Jung. Die Programmplanerin, die in der Pelmke beschäftigt ist, steht voll hinter der bundesweiten Fotoaktion mit ernstem Hintergrund.

"Einige konnten aus unterschiedlichen Gründen nicht an unserem letzten Foto-Shooting für die Homepage ,Kulturgesichter02331.de' teilnehmen, hätten sich aber gern an der Aktion #ohneunsistsstill beteiligt", weiß die 36-Jährige. Deswegen gehe die Aktion nun mit einem neuen Termin in die nächste Runde.l

Akteure werden aus der Anonymität geholt



Wann das nächste Foto-Shooting in der Pelmke, Pelmkstraße 14, startet? Am Freitag, 15. Januar, von 11 bis 15 Uhr. Die Porträtaufnahmen werden im großen Saal des Kulturzentrums gemacht und dann in den sozialen Medien und auf der Homepage www.Kulturgesichter02331.de veröffentlicht, "um der Veranstaltungs- und Kulturszene in Hagen ein Gesicht zu geben und die Akteure aus der Anonymität zu holen", unterstreicht Sarah Jung.



Rückblick: Zu dem ersten, an zwei Tagen stattfindenden Foto-Shooting Anfang Dezember kamen 30 Hagener, die in der Veranstaltungsbranche oder im Kulturbereich tätig sind. Die Aktion verlief reibungslos, da alle im Vorfeld einen festen Termin ausgemacht hatten. Jedes Shooting habe etwa zehn Minuten gedauert und alle Teilnehmer hätten sich auch daran gehalten, ein schwarzes Oberteil zu tragen, um ein einheitliches Bild entstehen zu lassen, resümiert die Programmplanerin zufrieden.

Dresscode beachten



Sie appelliert an die neuen Teilnehmer, sich ebenfalls an den Dresscode "schwarzes Oberteil" zu halten und beim Betreten der Pelmke eine Schutzmaske zu tragen. Ein konkreter Termin mit Uhrzeit kann online unter https://nuudel.digitalcourage.de/n1pUAM3qaCU2ezHe gebucht werden.