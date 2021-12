Hagen: Penny wird endlich zeitgemäß und Kita barrierefrei

Ob im Februar die Bagger am Remberg tatsächlich rollen? Yvonne Hinz drückt den Penny-Mitarbeitern und den Kita-Kindern die Daumen.

Etliche Male hab’ ich gehört, wie sich Verkäuferinnen oder Kassierer im Penny-Markt am Remberg über die Zukunft „ihres“ Marktes unterhalten haben.

Der Tenor war immer der gleiche: „Hoffentlich­ geht es hier endlich bald los mit dem Abriss und dem folgenden Neubau“ oder: „Das Geschäft hat es aber auch dringend nötig, modernisiert zu werden“ – so wurde zwischen den Regalen­ getuschelt. Und die Mitarbeiter haben­ Recht.

Auf bestehende Entwürfe wird zurückgegriffen

Aber jetzt scheint es ja endlich loszugehen. Im Februar rücken die Bagger an. Gut, dass keine neuen Pläne erarbeitet werden müssen, sondern der neue Eigentümer des Gesamtkomplexes auf bestehende Entwürfe zurückgreift. Die Kunden, die am Remberg, in Halden und in Eppenhausen wohnen­, können sich auf einen modern gestalteten Lebensmittel-Discounter in ihrer Nähe freuen.

Und die Kinder der Sankt-Engelbert-Kita auf nagelneue, barrierefreie Räume samt einer Dach­terrasse.

Hoffentlich kann tatsächlich im Sommer 2023 Eröffnung gefeiert werden.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen