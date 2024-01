Person in Hagen angefahren: Verursacherin wohl unter Schock

Hagen-Mitte In der Hagener Innenstadt ist am Dienstagnachmittag eine Person angefahren worden. Die Verursacherin fuhr zunächst weiter. Die Hintergründe

Bei einem Unfall an der Ecke Märkischer Ring/Rathausstraße ist am Dienstagnachmittag eine Person angefahren worden. Vermutlich ist die Unfallverursacherin aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis in ihrem Mercedes unter Schock weitergefahren bis zum Parkplatz an der Marktbrücke. Bei dem Unfall würde die Ölwanne des Mercedes aufgerissen, ein Reifen bekam einen Platten. Die Feuerwehr streute die entstandene Ölspur ab. Die angefahrene Person musste ins Krankenhaus gebracht. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Feuerwehr streute die Ölspur ab. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

