Hagen: Person mit Drehleiter aus brennender Wohnung gerettet

In einer Wohnung in Boele hat es gebrannt. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Boele. Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend zu einem Wohnungsbrand in Hagen-Boele aus. Eine Person musste aus dem Haus gerettet werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in einer Rettungsaktion eine Person aus einer brennenden Wohnung in Hagen-Boele retten. In einem Mehrfamilienhaus war in einer Etagenwohnung am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen: Gegen 22:15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zur Straße „Am Baum“ aus.

Bewohner mit Drehleiter aus brennender Wohnung gerettet

Eine Person stand beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits am Fenster der Dachgeschosswohnung und machte auf sich aufmerksam. Mithilfe der Drehleiter wurde die Person noch rechtzeitig gerettet – kam allerdings mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten im Gebäude verhindern. Die Brandursache ist derzeit noch unklar – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Foto: Alex Talash

