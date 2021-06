Petra Backhoff (Bündnis 90/Die Grünen), ist Mitglied des Rates der Stadt Ennepetal. Sie will für die Grünen in den Landtag.

Politik Hagen: Petra Backhoff will für die Grünen in den Landtag

Hagen/Breckerfeld. Die Grünen haben für Hagen und den EN-Kreis eine Landtagskandidatin nominiert. Die Ennepetalerin Petra Backhoff tritt an.

In einer gemeinsamen Wahlversammlung haben die Grünen aus Hagen und Ennepe-Ruhr ihre Landtagsdirektkandidatin für Haspe, Eilpe/Dahl und den Südkreis aufgestellt. Sie wollen mit der Ennepetalerin Petra Backhoff die Wahl gewinnen.

Noch bevor der Bundestagswahlkampf in seine heiße Phase geht, müssen schon die nächsten Wahlen in den Blick genommen werden. Am vergangenen Wochenende wählten die Grünen aus Hagen und Ennepe-Ruhr ihre Direktkandidatin für den Wahlkreis 104 bei der Landtagswahl 2022. Petra Backhoff gewann die Wahl ohne Gegenstimme und steht damit am 15. Mai des nächsten Jahres für die Menschen in Haspe und Eilpe-Dahl sowie in Ennepetal, Gevelsberg und Breckerfeld für die Grünen auf dem Wahlzettel.

Stellvertretende Bürgermeisterin

Die 51-jährige Ennepetalerin ist im öffentlichen Leben des Südkreises keine Unbekannte. Die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen ist stellvertretende Bürgermeisterin, Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und seit vielen Jahren das Gesicht des Kinderschutzbundes in ihrer Heimatstadt. Umtriebig habe sie sich vor allem seit 2015 beispielhaft für die Verbesserung der Lebenssituation von Kindern aus geflüchteten Familien eingesetzt. Darüber hinaus ist sie ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht und schließt gerade noch ein Studium der sozialen Arbeit ab.

In ihrer Bewerbungsrede stellte Petra Backhoff dementsprechend Kinder und Jugendliche und die Unterstützung sozialer Gerechtigkeit in den Mittelpunkt. „In der Abwägung verschiedener gesellschaftlicher Interessen müssen die Belange von Kindern und Jugendlichen wichtiger sein als Büro und Biergarten“, stellt Backhoff klar. „Kinder brauchen Orte der Entwicklung und durchgehende Präventionsketten, damit sie gesund aufwachsen können.“

„Wir sind stolz, dass Petra für uns in den Landtagswahlkampf zieht“, erklären die KV-Sprecher Kirsten Deggim und Nils Kriegeskorte. „Sie steht für klimagerechte und soziale Politik wie kaum eine andere.“

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen