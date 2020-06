Hagen: Pfarrer ärgert sich über Diskriminierung als Vater

Der 34-jährige Michael Hoffmann ist neuer evangelischer Pfarrer in Haspe an der Frankstraße

Ich bin ein weißer Mann, Mitte Dreißig, aus der Mittelschicht. Das Thema „Diskriminierung“ ist für mich in erster Linie ein theoretisches, denn viele eigene Erfahrungen habe ich damit nicht gemacht. Die aktuellen Proteste gegen Rassismus begrüße ich, aber die Gefühle der Betroffenen musste ich noch nie empfinden. Wenn überhaupt, habe ich positiven Rassismus erlebt: z. B. bei der Wohnungssuche, der Fahrkartenkontrolle oder auf Reisen. Ich profitiere von der Ordnung der Welt.

Diskriminierung war für mich ein theoretisches Thema, bis ich Vater wurde, seitdem fühle ich mich regelmäßig herabgewürdigt. Egal ob im Babymarkt, beim PEKiP oder beim Spaziergang – überall bin ich scheinbar unsichtbar, denn Gespräche werden stets mit meiner Frau gesucht. In Zeitschriften und der Werbung wird meistens die Mutter angesprochen. Selbst in einem Kinderpulli stand letztens auf dem Etikett: „Wäscht Mama für dich.“ In Sachen Kindererziehung traut man mir als Vater scheinbar keine große Kompetenz zu. Zum Glück mache ich diese Erfahrungen nur punktuell. Bei der Arbeit, beim Einkauf oder Sport spielt meine Vaterschaft keine Rolle.

Rassistische Vorurteile

Anders ist es bei Menschen, deren Name oder Aussehen sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheidet. Ständig sind sie rassistischen Vorurteilen ausgesetzt: Werden ihre Deutschkenntnisse gelobt, auch wenn sie in Deutschland geboren wurden, finden sie keine Wohnung und nur schwer einen Arbeitsplatz. Rassistische Diskriminierung gehört für sie zum Alltag. Wir Menschen verfallen leicht in Stereotypen, und Fremdes wird oft kritisch beäugt. Gott tut das nicht. Bei ihm „ist nicht Jude noch Grieche, ist nicht Sklave noch Freier, ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus.“ (Gal 3,28)

Michael Hoffmann, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Haspe