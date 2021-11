Hagen: Pfefferschote – Pächterin plant Neueröffnung in Boele

Die Renovierung der Pfefferschote läuft. Das Restaurant liegt an der Hünenpforte in Holthausen und wurde von der Starkregen-Flut im Juli mit voller Wucht getroffen. Die Arbeiten werden bis ins nächste Jahr dauern. Wie es danach mit dem Betrieb weitergeht, das ist zurzeit unklar.

Holthausen. Nach unserer Berichterstattung über die Renovierung der Pfefferschote hat sich die Pächterin gemeldet: Sie plant ein zweites Standbein in Boele

Nach unserer Berichterstattung über die „Pfefferschote“ hat sich die Pächterin des Imbisses gemeldet. Zuletzt hatte diese Zeitung über die Renovierung des Imbisses an der Hünenpforte berichtet. Diese laufe durch den Eigentümer im Rohbau nun an, nachdem sie in den Wochen nach der Flut regelmäßig vor Ort gewesen sei, um die eigenen Schäden zu beseitigen, betont Pächterin Magdalini Tsirakidou: „Wir haben alle unsere Sachen herausgeräumt.“

Neue „Pfefferschote“ in Boele

Bis vor vier Wochen hätten ihre Arbeiten an der Pfefferschote vor Ort stattgefunden. Dass sie sich in den Wochen darauf auf mehrere Anfragen nicht gemeldet habe, das hänge mit ihrem neuen Projekt zusammen. Zurzeit entstehe im Hagener Norden eine neue „Pfefferschote“. „Wir wollen in Boele ein zweites Standbein eröffnen. Am 15. November soll der Außer-Haus-Service starten, die Woche darauf der Gastraum in der Denkmalstraße öffnen.“

Zukunft des Betriebs in Holthausen unklar

Ob sie daneben wieder die Pfefferschote an der Hünenpforte betreiben werde, sei noch unklar und werde sich nach den Renovierungsarbeiten im kommenden Jahr zeigen.

