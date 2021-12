Hagen: Pferde helfen bei Holzerntearbeiten im Hasper Wald

An der Hasper Talsperre werden Rückepferde eingesetzt. Das Archivbild wurde am Waldtag am Forsthaus Kurk aufgenommen.

Haspe. Der Wirtschaftsbetrieb Hagen führt Holzerntearbeiten an der Hasper Talsperre durch. Warum dabei auch Pferde eingesetzt werden.

An der Hasper Talsperre führt der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) derzeit Holzerntearbeiten durch. Die Bäume werden manuell mit Motorsägen gefällt und aufgearbeitet. Das Holz wird von Pferden transportiert, sodass die empfindlichen Böden geschützt bleiben, und am Hauptweg durch eine Forstmaschine gesammelt. Hierbei kann es zeitweise zu Einschränkungen kommen.



Spaziergang ist aber möglich

Ein Spaziergang entlang der Talsperre ist für Besucherinnen und Besucher dennoch möglich. Die Holzerntearbeiten dauern rund vier bis sechs Wochen an. Ziel der Arbeiten ist es, die Eichen zu pflegen. Dazu werden die Buchen, welche in die Eichenkronen einwachsen, entnommen. So können sich die Eichen in einigen Jahrzehnten zu Wertholz entwickeln.

Das anfallende Brennholz wird vom WBH am Weg bereitgestellt beziehungsweise zu Spaltholz weiterverarbeitet. Vor Ort besteht die Möglichkeit, mit einem Motorsägenschein eigenes Brennholz zu schneiden. Interessierte können sich an den WBH unter 02331/3677-192 wenden.

