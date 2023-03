Hagen: Plötzlich losgelaufen – Junge (13) von Pkw angefahren

Ein 13-jähriger Junge ist am Samstagnachmittag in Altenhagen leicht verletzte worden, nach dem er von einem Auto angefahren wurde.

Altenhagen. Ein Junge (13) wird in Altenhagen angefahren und muss vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Er war plötzlich losgelaufen.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Samstagnachmittag in Altenhagen ein 13-jähriger Junge leicht verletzt. Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Hagener mit seinem Mercedes über die Altenhagener Straße in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Wegen der Rotlicht zeigenden Ampel stockte der Verkehr vor dem Kreuzungsbereich. Als der 54-Jährige wieder anfuhr, lief plötzlich der 13-Jährige von links nach rechts über die Fahrbahn. Es kam zur Kollision zwischen dem Jungen und dem Mercedes des Hageners, bei der der 13-Jährige sich leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

