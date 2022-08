Hagen: Poesie und Power beim Muschelsalat

Hagen. Künstler und Zuschauer schwitzten beim Muschelsalat auf der Kampfbahn Struckenberg. Warum das Event nicht auf dem Eilper Bleichplatz stattfand.

Warm war’s. Regelrecht heiß. Und schön. Beim vorletzten Muschelsalat in diesem Sommer schwitzten nicht nur die Akteure vor und auf der Bühne, sondern auch das Publikum.

Zum Glück ließen sich viele Leute dennoch nicht von einem Besuch der Kampfbahn Struckenberg in Hagen-Eilpe abbringen; der Sportplatz wurde erstmals von Muschelsalat-Künstlern bespielt.

Poetisch und mit leisen Zwischentönen gespickt begann der Abend. Das aus einem Schaupieler-Duo bestehende Teatro So aus Portugal präsentierte eine einfühlsame Liebesgeschichte auf Stelzen. Die Akteure bezogen besonders das junge das Publikum – etliche Kinder hatten es sich auf Decken vor der Bühne bequem gemacht – in ihr romantisches Programm mit ein.

Viel Applaus für schöne Bilder

Schöne Bilder und eine Erzählung, die von Vertrauen und Zerbrechlichkeit handelte, kamen bei den Zuschauern bestens an. Nach dem gut halbstündigen Auftritt gab es für die Portugiesen, die sich in der Gluthitze in ihren langen Kostümen wacker geschlagen hatten, verdientermaßen viel Applaus.

Die freche Jonglage-Musik-Show erntet viel Applaus. Foto: Michael Kleinrensing

Nach kurzer Pause folgte der zweite Programmpunkt – eine freche, mit Live-Musik untermalte Jonglage-Show von Trocola Circ. Die sportlichen Künstler aus Spanien präsentierten sich voller Power und Energie und tauschten in Windeseile ihre Musikinstrumente gegen Bälle.

Pendelbus zum Struckenberg

Auch Angelika und Klaus, die mit dem Bus zum Eilper Denkmal gefahren und dann in den extra für den Abend eingesetzten Pendelbus gestiegen waren, genossen die Veranstaltung hoch über den Dächern von Eilpe. „Die Idee mit dem Pendelbus finde ich klasse“, lobte Klaus das Kulturbüro, das die Veranstaltungsreihe stets auf die Beine stellt.

Auch Bezirksbürgermeister Michael­ Dahme – seine BV hatte den Doppelabend­ mit 5000 Euro unterstützt – zog ein positives Fazit des Events: „Zwar ist der Bleichplatz in Eilpe, auf dem in den Vorjahren schon einige Muschelsalat-Veranstaltungen stattgefunden haben, einer der schönsten Plätze in Hagen, doch ist es dort auch immer sehr beengt und es gibt kaum noch ansässige Gastronomie.“

Bei einem Gesamtbudget von etwa 60.000 Euro im Jahr, das seiner BV zur Verfügung stehen würde, wäre die finanzielle Unterstützung sicherlich stattlich, doch er, Dahme, sei sicher, dass das Geld gut angelegt sei, „schließlich gibt es im Stadtteil Eilpe nicht viele Events“.

So geht es in der kommenden Woche weiter:

Das Finale des diesjährigen Muschelsalats findet am kommenden Mittwoch, 10. August, auf der Kampfbahn in Boelerheide statt.

Die Jonglage-Tanz-Compagnie „Critical-Mess“ präsentiert dann eine außergewöhnliche Jonglage-Performance. Es gibt wieder zwei Vorstellungen ( 18 und 20.30 Uhr). Der Eintritt ist wie immer frei.



Der letzte Muschelsalat-Abend in diesem Sommer wird von der Sparkasse Hagen-Herdecke finanziell unterstützt.

