Hagen: Polizei angepisst – Mann pinkelt in Streifenwagen

In Hagen hat ein Mann in einen Streifenwagen uriniert. Zuvor hatte er in einem Biergarten mitgebrachtes Bier in einem Biergarten getrunken.

Kaum zu glauben: Ein 28-jähriger Randalierer hat am Mittwochnachmittag in der Innenstadt von Hagen nach Angaben der Polizei in einen Streifenwagen gepinkelt. Der Mann war zuvor einem Platzverweis nicht nachgekommen.

Der Mann hatte sich gegen 13.30 Uhr im Außenbereich einer Gastronomie an der Elberfelder Straße aufgehalten und dort Bier getrunken, das er selbst mitgebracht hatte. Mitarbeiter forderten den 28-Jährigen dazu auf, den Biergarten zu verlassen.

Mitarbeiter rufen die Polizei

Davon aber ließ sich der ungebetene Gast nicht beeindrucken und schrie stattdessen lauthals herum. So alarmierten die Mitarbeiter die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, schrie der Mann in deren Richtung und beleidigte sie mehrfach lautstark. Weiterhin spuckte er einem Polizisten vor die Füße und ballte seine Fäuste. Außerdem habe er den Beamten damit gedroht, sie zu schlagen und mit ansteckenden Krankheiten zu infizieren.

Randalierer kommt Platzverweisen

Mehreren bis zu diesem Zeitpunkt ausgesprochenen Platzverweisen kam der Randalierer nicht nach. Die Polizisten legten dem aggressiven Mann daher Handschellen an und brachten ihn zum Streifenwagen. Kaum dass er darin Platz genommen hatte, urinierte er nach vorheriger Ankündigung in den Fußraum sowie auf die Rücksitzbank.

Zur Abklärung eventuell vorliegender Krankheiten brachte der Rettungsdienst den 28-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Widerstandes, der Beleidigung, der Bedrohung sowie der Sachbeschädigung ein.

