Hagen: Polizei aufs Übelste beschimpft – Frau in Gewahrsam

Hagen. Polizeibeamte wollen einer Frau in Hagen helfen: Die 40-Jährige wird aggressiv und beschimpft die Beamten. Ihr Verhalten hat Konsequenzen.

Nachdem eine 40-Jährige in der Hindenburgstraße in Hagen wiederholt und ohne Grund Polizisten beleidigt hat, musste sie ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Die Hagenerin saß am frühen Freitagmorgen, gegen 1.30 Uhr, auf einem Bordstein an der Straße. Eine vorbeifahrende Polizeistreife wollte sich bei ihr erkundigen, ob es ihr gut gehe.

Hagen: Frau wird aggressiv und beschimpft Beamte

Daraufhin wurde die 40-Jährige äußerst unfreundlich und aggressiv gegenüber den Beamten und forderte sie auf, weiterzufahren und polizeiliche Einsätze wahrzunehmen. Sie beleidigte die Beamten aufs Übelste.

Als die Beamten ihre Personalien feststellen wollten, weigerte sie sich, sich auszuweisen. Die stark alkoholisierte Frau wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und später wieder entlassen. Die 40-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Beleidigung.

