Hagen: Polizei erwischt einen erst 14-jährigen Eier-Werfer

Hagen. Bei einem Einsatz, bei dem Wettbüros und Spielhallen in Hagen im Fokus stehen, schnappt die Polizei einen Eierwerfer. Er ist erst 14 Jahre alt.

Bei einer großen Kontrollaktion am Samstagabend in Hagen hat die Polizei einen 14-Jährigen aufgegriffen, der mit Eiern auf ein Auto geworfen hatte. Die Polizisten suchten die Eltern des Jugendlichen auf und führten ein erzieherisches Gespräch.

Mehrere Teams, bestehend aus Polizisten und Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Stadt Hagen, waren bei der Groß-Kontrolle im Einsatz. Im Fokus standen dabei Wettbüros, Spielhallen und Gaststätten rund um den Hagener Hauptbahnhof und in Altenhagen.

Lob für Polizeieinsatz in der Alleestraße

Insbesondere Anwohner der Alleestraße, so die Polizei, hätten die die Präsenz der Ordnungs- und Sicherheitskräfte gelobt. In der Straße war es insbesondere an Silvester in den letzten Jahren immer wieder zu Problemen gekommen.

Die Einsatzteams führten die Kontrollen bis in die Morgenstunden des Sonntages durch. Dabei überprüften sie über 100 Personen und auch mehrere Fahrzeuge. Es wurden 30 Platzverweise erteilt und zwei Personen aufgrund von offenen Haftbefehlen festgenommen.

Polizei schreibt mehrere Anzeigen

Die Einsatzkräfte legten mehrere Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Berichte vor und ahndeten diverse Ordnungswidrigkeiten. Auch in Zukunft sind größere Sondereinsätze gleicher Art geplant.

