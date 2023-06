Hagen: Polizei erwischt Jugendliche mit Pistolen auf Emst

Hagen. Die Polizei Hagen erwischt zwei Jugendliche, die mit Pistolen bewaffnet sind. Warum das unterschiedliche Konsequenzen hat.

Die Polizei Hagen hat am Dienstagnachmittag zwei Jugendliche aufgegriffen, die mit Pistolen bewaffnet waren.

Zeugen, die die Jugendlichen auf an der Karl-Ernst-Osthaus-Straße Emst beim hantieren mit den Waffen beobachtet hatten, hatten gegen 16.40 Uhr die Polizei gerufen. Sie erklärten den Beamten, dass sie einen Jugendlichen dabei beobachtet hätten, wie dieser sich ein eine Pistole in den Hosenbund gesteckt habe.

Softair-Pistole im Hosenbund

Die Polizisten entdeckten den verdächtigen 15-Jährigen an einer Bushaltestelle an. Er übergab ihnen die Softair-Pistole, die er aus dem Hosenbund hervorholte. Das Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die die Polizisten zur Anzeige brachten. Sie übergaben die Pistole und den 15-Jährigen an eine Familienangehörige.

Während der Kontrolle gab ein weiterer Jugendlicher gegenüber den Beamten zu, dass er eine Gaspistole mit sich führe. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten diese im Sockenbund des 17-Jährigen. Außerdem hatte der Jugendliche passende Munition sowie Gaskapseln dabei.

Strafverfahren eingeleitet

Die Beamten stellten sowohl die Waffe als auch die Munition sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 17-Jährigen ein. Beim Führen einer Gaspistole in der Öffentlichkeit handelt es sich um eine Straftat nach dem Waffengesetz.

