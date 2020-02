Hagen: Polizei fahndet nach Handydieb

Hagen-Mitte. Die Hagener Polizei sucht einen Handydieb. Eine öffentliche Fahndung soll helfen, den Mann zu finden.

In der Nacht vom 7. Dezember auf den 8. Dezember kam es zu einem Diebstahl eines Mobiltelefons in einer Gaststätte in der Hagener Innenstadt. Ein Mann hatte sein Handy an ein Ladekabel angeschlossen und den Schankraum kurzzeitig verlassen.

Nach diesem Mann wird öffentlich gefahndet. Foto: Privat

Eine unbekannte, männliche Person entwendete in der Zwischenzeit das Gerät. Die Polizei bitte um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können. Hinweise an folgende Rufnummer: 02331 - 986 2066.