Hagen: Nach Einsatz – Polizei gibt Gummischlange zurück

Oberkommissar Patrick Schardt gibt dem Sechsjährigen an der Wache in Hohenlimburg seine Spielzeugschlange zurück. Vor ein paar Tagen hatte das Gummitier für einen Polizeieinsatz in Elsey gesorgt. Als kleine Überraschung erhielt der Sechsjährige noch einen Polizeihund aus Stoff dazu.