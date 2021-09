Hagen: Polizei hält Auto an – Säugling liegt im Fußraum

Wehringhausen. Bei einer Verkehrskontrolle findet die Polizei einen Säugling im Fußraum. Der Fahrer flüchtet in ein Wohnhaus. Bei ihm werden Drogen gefunden.

Angehalten hat die Polizei den 22-Jährigen in Wehringhausen, weil weder seine Beifahrerin noch das 3-jährige Kind im Auto ordnungsgemäß angeschnallt waren. Im Fußraum des Smart befand sich jedoch noch ein fünf Monate alter Säugling. Der Fahrer konnte sich nicht ausweisen und gab zunächst falsche Personalien an. Der 22-Jährige telefonierte andere Personen herbei, die die Papiere vorbeibringen sollten – angeblich.

Mann flüchtet in ein Wohnhaus

Sie erschienen mit einem Taxi an der Kontrollstelle. Der Fahrer wollte die Gelegenheit jedoch zur Flucht nutzen, setzte sich in das Taxi und wollte wegfahren. Das Taxi konnte aber von den Polizisten aufgehalten werden. Der 22-Jährige flüchtete zu Fuß in ein Wohnhaus. Durch die Polizei wurden Unterstützungskräfte angefordert. Am Haus gab eine Anwohnerin den Hinweis, dass der Mann bei ihr geschellt habe und in ihre Wohnung geflüchtet sei.

Er konnte anschließend in der Wohnung gefunden werden. Bei ihm wurden zwei Tütchen mit Cannabis gefunden und er gab an, am Vortag Kokain und Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte die Angabe. Zudem wurde bei dem Mann Tierabwehrspray gefunden. Nur im Besitz eines Führerscheins war der Betreffende nicht. Er erhielt mehrere Strafanzeigen.

