Hagen: Polizei klärt Unfallflucht nach wenigen Minuten auf

Hagen. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Hagen ein Unfallflucht aufklären. Die Verursacherin behauptet, nichts bemerkt zu haben.

Die Polizei Hagen hat am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht mit Hilfe von zwei Zeugen innerhalb von wenigen Minuten aufgeklärt. In der Bahnhofstraße fuhr ein VW gegen 21.10 Uhr beim Ausparken in einen geparkten Opel. Die Fahrerin entfernte sich anschließend von dem Parkplatz.

Zwei Zeugen waren auf den Unfall aufmerksam geworden, merkten sich das Kennzeichen des VW und verständigten umgehend die Polizei. Einsatzkräfte konnten das Auto im Kreuzungsbereich der Becheltestraße/Herdecker Straße anhalten.

Frischer Schaden an der Stoßstange

Die 51-jährige Fahrerin bestätigte, auf dem Parkplatz gewesen zu sein, sie habe jedoch keinen Zusammenstoß wahrgenommen. An der Heckstoßstange des VW konnten die Polizisten einen augenscheinlich frischen Schaden feststellen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden liegt bei rund 2250 Euro.

Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen die Frau aus Leichlingen. Die Verkehrsunfallflucht konnte innerhalb kürzester Zeit aufgeklärt werden, da sich die Zeugen das Kennzeichen des flüchtigen Autos merkten. Die Polizei appelliert an möglich Zeugen, aufmerksam hinzuschauen und in vergleichbaren Fällen sofort die Polizei zu informieren. Eine Verkehrsunfallflucht sei eine Straftat, die konsequent verfolgt werde.

