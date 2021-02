Zivilbeamte der Polizei waren erneut am Hagener Hauptbahnhof im Einsatz.

Blaulicht Hagen: Polizei kontrolliert wieder am Hauptbahnhof

Hagen-Mitte. Erneut haben Zivilbeamte Kontrollen am Hauptbahnhof durchgeführt. Ein 14-Jähriger wurde mit Drogen und einem Messer erwischt.

Zivilkräfte der Polizei haben erneut Kontrollen am Hagener Hauptbahnhof durchgeführt, um den Druck auf die Rauschgiftszene am Bahnhof hoch zu halten. Am Donnerstag konnten die Beamten der Polizeiwache Innenstadt unter anderem einen 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz festnehmen, der durch das Ausländeramt zur Festnahme (Abschiebung)ausgeschrieben war.

Erwischt mit Betäubungsmitteln

Es konnten zudem vier Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (Marihuana) eingeleitet werden. Zwei Strafverfahren hiervon wurden wegen des illegalen Handels mit Marihuana eingeleitet. Gegen 15 Uhr fiel den Beamten schließlich noch ein junger Hagener auf, der am ZOB nervös auf und ab ging. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht. Er wurde jedoch bereits nach rund 1,5 Metern durch die Beamten gestoppt und zur Wache gebracht.

Der 14-Jährige führte mehrere Druckverschluss-Tütchen mit Marihuana mit sich und gab an, er handle mit diesen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Zudem konnte bei ihm ein griffbereites Einhandmesser aufgefunden werden. Aus diesem Grund wird ein gesondertes Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.