Hagen: Polizei lässt Glücksspiel-Runde auffliegen

Hagen. Nach Zeugenhinweisen hat die Polizei ein Gebäude in Hagen durchsucht. Mehreren Männern droht nun eine Anzeige.

Beamten haben am Wochenende nach Hinweise zu einem illegalen Glücksspiel ein Gebäude in der Stresemannstraße durchsucht. Dabei trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Männer im Alter zwischen 20 Jahren und 44 Jahren, die an einem Pokertisch versammelt saßen und pokerten.

Verstoß gegen Coronaschutzverordnung

Die Beamten stellten die Identitäten der Personen fest. „Zudem wurde eine niedrige vierstellige Summe Bargeld sichergestellt“, heißt es von der Polizei. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen. Die angetroffenen Personen erhielten zudem Anzeigen wegen Missachtung der Coronaschutzverordnung.