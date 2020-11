Hagen: Polizei löst Party in Wohnung auf

Hagen-Mitte. In der Frankfurter Straße beschallte eine Musikanlage samt tiefen Bässen die Umgebung. Die Hagener Polizei rückte an.

Die Polizei hat am Wochenende eine Party in einer Wohnung in der Frankfurter Straße aufgelöst. Anwohner hatten am Samstag gegen 2 Uhr die Polizei verständigt. In der Frankfurter Straße beschallte eine Musikanlage samt tiefen Bässen die Umgebung.

Ermahnung von der Polizei

Offenbar fand eine Feier in einer Wohnung statt. Die Beamten lokalisierten diese im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Erst nach mehrmaligem Läuten und Klopfen wurde geöffnet. Die Polizisten ermahnten die 25-jährige Wohnungsinhaberin und drohten die Auflösung der Party an. Sie versprach, dass von jetzt an Ruhe einkehren würde.

Polizei löst Party auf

Doch bereits als die Beamten die Straße betraten, wummerten Bässe und Musik erneut durch die Nachbarschaft. „Auch dieses Mal wurde die Tür erst nach einiger Zeit und viel Klopfen geöffnet“, so die Polizei. Die Polizisten lösten die Party auf und schickten zwölf Gäste nach Hause. Gegen die 25-Jährige wurde eine Anzeige vorgelegt.