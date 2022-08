Hagen: Polizei schnappt Metalldiebe – Kuriose Verhaftung

Hagen. Die Polizei Hagen verhaftet Metalldiebe, die Beute in fünfstelliger Höhe machten. Auf kuriose Weise kommt die Kripo den Täter auf die Spur.

Ausgerechnet ein eskalierender Nachbarschaftsstreit hat Ermittler der Polizei Hagen auf die Spur von zwei Metalldieben geführt. Am Ende klickten die Handschellen. In Eilpe wurden ein 58- und ein 57-Jähriger festgenommen. Beide stehen im Verdacht, erst am Wochenende größere Mengen Metall aus einem Betrieb in Eilpe gestohlen zu haben.

Die Geschäftsführer des metallverarbeitenden Betriebes in der Hasselstraße hatte der Polizei am Montagmorgen den Einbruch in die Firma gemeldet. Sie hatten Hebelmarken an einer Eisentür sowie ein eingedrücktes Fenster bemerkt, durch das die Täter in den Gebäudekomplex eingedrungen sind. Weiterhin sagten sie den Polizeibeamten, dass Metall mit einem Warenwert im mittleren fünfstelligen Bereich gestohlen wurde.

Tatfahrzeuge auf Bildern der Kamera

Als die Beamten Bilder einer Überwachungskamera sichteten, erkannten sie einen Pkw, der im Tatzeitraum auf den Hof der Firma fuhr. Außerdem waren sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer dieses Fahrzeugs zu sehen. Ermittlungen zu dem abgelesen Kennzeichen des Pkw führten die Beamten zu einem 58-jährigen Mann, der der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt ist.

Ausgerechnet dieser Mann löste einen Polizeieinsatz aus, weil es zu Streitigkeiten mit seinem Vermieter kam. Die Ermittler der Kripo fuhren zu dem Einsatzort und trafen dort auf ihn sowie einen weiteren, 57-jährigen Mann. Sofort erkannten sie, dass der 57-Jährige der Beifahrer des Fahrzeugs aus den Aufzeichnungen der Videoüberwachung war.

Richter erlässt Haftbefehl gegen Diebe

Sie nahmen beide Männer wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls vorläufig fest. Durch die Staatsanwaltschaft Hagen wurde am Dienstag Haftbefehl gegen die Männer beantragt. Sie wurden dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Suche nach der Beute dauert an.

