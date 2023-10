Hagen: Polizei stoppt Rennen – Raser müssen zu Fuß gehen

Die Polizei Hagen hat drei Raser gestoppt, die sich in der Nacht zu Dienstag ein illegales Rennen geliefert haben.

Hagen. Die Polizei Hagen hat ein illegales Rennen gestoppt. Drei junge Fahrer waren beteiligt. Sie müssen jetzt zu Fuß gehen.

Ein illegales Autorennen hat in Hagen fatale Folgen. Zwei Autos krachen ineinander, der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 10.000 Euro.

In der Zollstraße waren insgesamt drei Fahrer an dem Rennen beteiligt. Um 23.02 Uhr waren sie der Besatzung eines Streifenwagens aufgefallen. Ein 22-jähriger aus Witten mit seinem BMW, ein 19-jähriger Hagener mit seinem Ford und ein 18-jähriger Hagener mit seinem Fiat hatten in der Straße ihre Autos massiv beschleunigt. Als der 22-jährige und der 19-jährige rückwärts zur Ausgangsposition zurückfuhren, kollidierten sie miteinander. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Polizei stellt Führerscheine sicher

Die Führerscheine aller drei am Rennen beteiligten Fahrzeugführer wurden beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

