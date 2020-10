Hagen: Polizei und Ordnungsamt lösen Hochzeitsfeier auf

Hagen. Ein Brautpaar aus Hagen hat gegen Corona-Auflagen verstoßen. Polizei und Ordnungsamt lösen die Hochzeitsfeier auf.

Polizei und Ordnungsamt haben am späten Samstagnachmittag in Haspe eine Hochzeitsfeier aufgelöst. Das Paar hatte mit 75 Gästen in einer eigens dafür angemieteten Hochzeitshalle an der Hochofenstraße gefeiert – erlaubt sind nach den aktuellen Corona-Auflagen der Stadt Hagen aber nur Feste mit 25 Personen.

Auf Veranstalter und Hallenbetreiber kommen Verfahren wegen des Verstoßes gegen Corona-Auflagen zu.