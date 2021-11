Hagen: Polizei wartet auf Präsidenten – Luhmann übernimmt

Hagen. Der Jahrestag, an dem sich Polizeipräsident Sprogies in Hagen den Ruhestand verabschiedet hat, rückt näher. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht.

Wie es nahezu reibungslos gehen kann, sieht man am Beispiel Hamm. Dort hatte es Mitte Oktober eine Veranstaltung gegeben, auf der Innenminister Herbert Reul (CDU) mit Thomas Kubera einen neuen Polizeipräsidenten ins Amt einführte und zeitgleich den alten, Erich Sievert, verabschiedete. Fünf Monate lagen letztendlich zwischen der Pensionierung von Sievert und der Übernahme durch einen Nachfolger.

Lange vorher, Ende Dezember 2021, hatte sich Ex-Präsident Wolfgang Sprogies vom Polizeipräsidium an der Hoheleye in Hagen verabschiedet. Ein Umstand, der angesichts seines Alters von 65 Jahren kaum überraschen konnte. Seit jenem Tag allerdings ist das Präsidium in Hagen ohne Präsidenten. Und obwohl der Jahrestag der Pensionierung näher rückt, ist ein Ende der Übergangszeit nicht in Sicht.

Standardantwort aus dem Innenministerium

Aus dem Innenministerium in Düsseldorf gibt es von einem Sprecher nicht mehr als eine Standardantwort. Und die lautet: „Eine Nachfolge ist nicht bekannt. Der Innenminister wird zu gegebener Zeit dem Kabinett einen Vorschlag unterbreiten.“ Wann dieser Zeitpunkt allerdings ist, scheint völlig offen.

Dabei spielt die Zeit dem Innenminister nicht unbedingt in die Karten. Denn im Mai sind Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Und ob danach die CDU immer noch den Innenminister stellt, ist angesichts der politischen Großwetterlage eher fraglich. Wenn Herbert Reul also weiter zuwartet, läuft er Gefahr, dass das Amt, das klassisch mit einem politischen Beamtem besetzt wird, ein möglicher Nachfolger einer anderen Partei vergeben darf.

Stellvertretende Behördenleiterin erkrankt

Dass in Hagen durchaus ein gewisser Druck auf dem Kessel ist, ist auch mit einer betrüblichen Nachricht verbunden. Denn die stellvertretende Behördenleiterin Nicole Heiden ist erkrankt und kann schon seit Wochen nicht mehr arbeiten. Wann sie zurückkehren kann, ist völlig offen. Kurzfristig jedenfalls nicht.

Derweil hat Hubert Luhmann als „ranghöchster“ Beamter auf der Hoheleye übernommen. Luhmann ist Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz an der Hoheleye und nun für jene 237 Beamten verantwortlich, die dem Polizeipräsidium Hagen zugeordnet sind.

