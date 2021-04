Hagen: Polizei zieht rücksichtslosen Raser (19) aus Verkehr

Hagen. Er raste mit 110 km/h durch die Stadt und lieferte sich ein Rennen an einer Ampel. Die Polizei zog einen Raser aus dem Verkehr. Das hat Folgen.

Die Polizei hat am späten Sonntagabend einen Raser (19) aus dem Verkehr gezogen. Der Besatzung eines Streifenwagens war der völlig rücksichtlos fahrende BMW gegen 23.40 Uhr auf der Wehringhauser Straße aufgefallen.

Der 19-jährige Fahrer fuhr deutlich zu schnell und zeitweise auf zwei Fahrstreifen. Beim Passieren der Einmündung der Elberfelder Straße/Graf-Von-Galen-Ring konnten die Beamten auf gerader Strecke eine Geschwindigkeit von circa 110 km/h vom Tachometer des Streifenwagens ablesen.

BMW-Fahrer liefert sich an Ampel ein illegales Rennen

Der BMW hielt auf dem Graf-von-Galen-Ring an einer roten Ampel an. Als sich ein anderes Fahrzeug näherte und die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte der BMW-Fahrer stark und mit aufheulendem Motor. Um nicht geblitzt zu werden bremste er im weiteren Verlauf unmittelbar vor der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage an der Altenhagener Straße/Zollstraße stark ab, um seine Fahrt anschließend wieder mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fortzusetzen.

Die Polizisten stoppten das Auto schließlich auf der Boeler Straße. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten sie den Führerschein des Mannes und den BMW sicher. Der 19-Jährige erhielt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen bezüglich des verbotenen Kfz-Rennens dauern an.