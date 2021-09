Blaulicht Hagen: Polizeieinsatz nach häuslicher Gewalt in Boele

Boele. Ein Streit zwischen einem Paar eskaliert: Die Polizei rückt an. Der 36-Jährige darf vorerst nicht in die eigene Wohnung zurück.

Ein 36-Jähriger darf vorerst nicht mehr in seine Wohnung in Hagen zurückkehren: Er hatte versucht, seiner Lebensgefährtin mehrfach gegen den Kopf zu Schlagen – sie rief die Polizei. Der 36-Jährige hatte zunächst nach dem eskalierten Streit aufgebracht die Wohnung in Boele verlassen.

Nicht der erste Vorfall

Die Frau gab bei Eintreffen der Polizei an, dass sie bereits in der Vergangenheit von ihrem Lebensgefährten gewürgt, an den Haaren gerissen oder zu Boden geworfen worden sei. Der Mann habe sie zudem bedroht. Bei den Wutausbrüchen wurde auch bereits mehrfach Inventar der Wohnung beschädigt. Die Polizeibeamten sprachen ein Rückkehrverbot aus. Der 36-Jährige erhielt eine Strafanzeige.

