Hagen: Polizeihund Horst beißt zu, Einbrecher gibt auf

Das ist Diensthund Horst, der am Samstagabend in Hagen einen Einbrecher fasste.

Hagen. Host aus Hagen ist ein erfahrener Polizeihund. Das beeindruckte einen Einbrecher zunächst nicht. Dann wurde der Vierbeiner losgelassen...

Mit der Festnahme eines wohnungslosen Einbrechers endete am Samstagabend ein Polizeieinsatz in Kabel, bei dem ein Diensthund eine ausschlaggebende Rolle spielt.

Nach Angaben der Polizei in Hagen war es 21.30 Uhr, als ein Zeuge die Beamten über einen Einbruch in eine Firma an der Schwerter Straße in Kabel verständigte. Über eine im Gebäude installierte Kamera konnte der Zeuge eine Person beobachten, die sich in den Innenräumen zu schaffen machte.

Durch schnell vor Ort befindliche Einsatzkräfte der Polizei konnten mögliche Fluchtwege verstellt werden. Die Androhung des Diensthundes „Horst“ beeindruckte die Person offensichtlich zunächst nicht und sie hielt sich weiter versteckt.

Polizei nimmt Einbrecher fest

Beeindruckender dürfte dann allerdings die Schnelligkeit, mit der Diensthund Horst den Tatverdächtigen aufspüren konnte, gewesen sein. Der erfahrene Diensthund konnte die Person sehr schnell im hinteren Bereich des Objektes stellen und durch einen Biss auch an der Flucht hindern.

Der 45-jährige Hagener wurde durch weitere Polizeikräfte festgenommen. Im Rahmen der ersten Durchsuchung des Hageners wurden bei ihm ein Messer und in seinem Rucksack umfangreiches Einbruchswerkzeug und Diebesgut sowie Drogen gefunden.

Weitere Ermittlungen führten dann zu einer Garage, auf die der 45-jährige Mann Zugriff hat. In dieser befand sich weiteres Diebesgut, unter anderem ein gestohlenes Fahrrad.

Nach einer ambulanten Versorgung in einem Hagener Krankenhaus wurde der wohnungslose Hagener vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

