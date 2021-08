Hagen: Polizeihund Horst schlägt zu – Metall-Dieb gestellt

Diensthund Horst von der Polizei Hagen hat am Sonntag in einem Waldstück einen Metalldieb gestellt.

Polizeihund „Horst“ hat in Hagen ganze Arbeit geleistet. Der Vierbeiner hat am Abend in einem Waldstück in der Nähe der Dolomitstraße einen vermeintlichen Buntmetalldieb gestellt und so in den Arm gebissen, dass dieser nicht mehr flüchten konnte.

Eine Zeuge hatte am Sonntag gegen 18.30 Uhr zwei Männer an den Bahnschienen der Kalkwerke an der Dolomitstraße bemerkt. Ferner war ihm ein Pkw aufgefallen, der zwischen Gut Herbeck und der A45 geparkt war.

Hundeführer durchsucht Waldstück

Ein Hundeführer begann das angrenzende Waldstück zu durchsuchen. Hier erblickte er fünf Männer, die sofort flüchteten, als sie den Polizisten sahen. Dabei ließen sie Tüten mit Buntmetall fallen.

Der Beamte durchsuchte den Wald und fand eine Art Lager der Banditen, wo sie offenbar Einbruchswerkzeuge und weiteres Metall aufbewahrten. Hier nahm Diensthund „Horst“ erneut Witterung auf.

Einsatz angedroht

Wenig später spürte er zwei Männer auf, die erneut wegliefen. Sie blieben nicht stehen, obwohl der Polizist den Einsatz seines Diensthundes androhte. „Horst“ hatte keine Schwierigkeiten, die Diebe im Laufduell einzuholen und biss einem Tatverdächtigen (37) in den Unterarm. Danach konnte der Mann vorläufig festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einer Durchsuchung des Geländes mit einer Vielzahl an Polizisten konnte ein weiterer Tatverdächtiger(47) vorläufig festgenommen werden. Zwei Autos, die in der Nähe abgestellt waren, wurden den Einbrechern zugeordnet. Die beschlagnahmten die Beamten und ließen sie abschleppen.

Mehr als 100 Kilo Metall gesichert

Erste Ermittlungen der Kripo gehen von einem bandenmäßigen Buntmetalldiebstahl aus. Das Gewicht der Beute schätzen die Ermittler auf über 100 Kilogramm. Vermutlich flüchteten weitere Unbekannte vom Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02331/9862066 zu melden.

