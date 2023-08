Hagen: Polizeihund „Ragnar“ stellt Einbrecher mit Biss

Eckesey. Gegen Diensthund „Ragnar“, wichtiger Unterstützer der Polizei, hat ein Einbrecher in Hagen keine Chance.

Ein Polizeihund hat am Sonntag in einem Hagener Baumarkt einen Einbrecher aufgespürt und in den Arm gebissen. Gegen 20.20 Uhr löste am Sonntagabend die Alarmanlage des Geschäftes aus. Mehrere Polizeistreifen umstellten das Gebäude und durchsuchten es. Zudem drohten die Beamten mehrfach und lautstark den Einsatz von Diensthund „Ragnar“ an.

Verletzter muss ins Krankenhaus

Dieser traf im Bereich des Gartencenters auf den 49-jährigen Einbrecher. Der Hagener hatte sich zwischen mehreren Gartenstühlen versteckt. Diensthund „Ragnar“ spürte den Verdächtigen auf und biss dem Mann in den Unterarm und verletzte ihn. Der 49-Jährige versuchte daraufhin mit seinen Fingern dem Diensthund in die Augen zu stechen. Der hinzueilende Diensthundeführer trennte seinen Vierbeiner von dem Täter.

Der mutmaßliche Einbrecher musste im Anschluss in einer Bochumer Spezialklinik behandelt werden. Er wurden wegen Einbruchdiebstahls angezeigt. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

