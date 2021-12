Hagen: Polizist rettet sich vor betrunkenem Autofahrer

Hagen-Mitte. Bei einer Kontrolle am Landgericht hat sich am Dienstagmorgen ein Polizist nur mit einem Sprung vor einem betrunkenen Autofahrer retten können.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagmorgen an einer Kontrollstelle am Landgericht in Hagen auf einen Polizisten zugesteuert. Die Einsatzstelle am Autobahnzubringer war gut sichtbar mit Pylonen und Leuchten markiert. Gegen 0.50 Uhr fuhr ein Ford auf die Beamten zu. Ein Polizist wollte, in Warnweste gekleidet, das Auto anhalten. Dieses fuhr in unveränderte Geschwindigkeit jedoch weiter auf ihn zu. Der Polizist konnte im letzten Moment auf den Grünstreifen ausweichen.

Erst als der Beamte dem Autofahrer hinterherrief, hielt dieser an. Dabei korrigierte er seinen Einparkversuch mehrmals. Bereits bei der ersten Ansprache nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der 34-Jährige verstand nicht, dass seine konsumierten zwei Bier und Schnaps zu einer Fahruntüchtigkeit geführt haben könnten. Der Dortmunder war nicht imstande, einen Alkoholtest durchzuführen. Er sprach verwaschen und schwankte beim Gehen. Die Polizisten ließen dem Betrunkenen eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Der Fall wurde ans Verkehrskommissariat übergeben.

+++ Auch lesenswert: Eine Maus hat am Tücking einen Verkehrsunfall verursacht +++

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen