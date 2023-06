Polizei in Hagen

Polizei in Hagen Hagen: Polizist stellt in seiner Freizeit einen Tankbetrüger

Emst. Bereits nach Feierabend hat in Hagen ein aufmerksamer Polizeibeamter einen gesuchten Straftäter gestellt. Hier der ganze Fall:

In seiner Freizeit ist es einem Hagener Polizisten auf Emst gelungen, einen Tankbetrüger zu stellen, nach dem bereits gefahndet wurde. Am Montagabend wurde der Beamte auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam, fuhr diesem hinterher und stellte letztlich einen 59-jährigen Mann, der im Verdacht steht, in der Vergangenheit mehrere Tankbetrüge begangen zu haben.

Gegen 20.40 Uhr fiel dem Ordnungshüter in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße der Mercedes des Mannes auf, weil die Siegel an dem hinten angebrachten Nummernschild fehlten. Nachdem der Verdächtige einmal über das Gelände einer Tankstelle und anschließend durch das Wohngebiet fuhr, beschleunigte er sein Fahrzeug plötzlich auf eine hohe Geschwindigkeit und missachtete in der Folge zwei rote Ampeln. Der Polizeibeamte fuhr dem Mercedes hinterher und rief zeitgleich seine Kollegen hinzu.

Kennzeichen im Kofferraum versteckt

Vor einem Haus in der Emster Straße parkte der 59-Jährige seinen Mercedes und wechselte in einem unbeobachteten Moment das hintere Kennzeichen aus. Das zuvor angebrachte Nummernschild fanden die Polizeibeamten anschließend im Kofferraum des Autos. Ermittlungen ergaben, dass dieses Kennzeichen in der Vergangenheit bereits mehrfach bei Tankbetrügen benutzt wurde.

Die Beschreibungen des Täters dieser Vorfälle stimmten mit dem Erscheinungsbild des 59-jährigen Fahrers von Montagabend überein. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Kennzeichenmissbrauchs und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen der Verkehrsverstöße ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

