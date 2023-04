Hagen: Polizisten mit Messer bedroht – Beamte zücken Pistole

Einsatz am Montagabend an der Frankfurter Straße in Hagen: Ein Mann (42) bedroht Polizisten mit einem Messer.

Hagen. Ein 42-Jähriger bedroht in Hagen Polizisten mit einem Messer. Die Beamten ziehen die Dienstwaffe, die Situation bleibt aber brenzlig.

Ein 42-Jähriger hat am frühen Montagabend an der Frankfurter Straße in Hagen einen Polizisten mit einem Messer bedroht. Er konnte vorläufig festgenommen werden.

Vorausgegangen war der Eskalation ein Streit mit dem Mieter einer Wohnung, in der sich der 42-Jährige schon seit längerer Zeit aufhielt. Der Mieter hatten den Mann am Telefon aufgefordert, nun endlich die Wohnung zu räumen. Der 42-Jährige allerdings, der seit Wochen in der Wohnung untergekommen war, weigerte sich, und bedrohte den rechtmäßigen Mieter. Er gab an, diesen umbringen zu wollen. Der 33-Jährige wählte schließlich den Notruf.

Mann greift nach Messer

Bei Eintreffen der Polizei hielt sich der 42-Jährige alleine in der Wohnung auf. Als die Einsatzkräfte diese betraten, lag er auf der Couch und griff beim Erblicken der Beamten ein Messer.

Nachdem die Polizisten ihre Dienstwaffen zogen, warf er die Waffe schließlich auf die Couch. Im weiteren Verlauf leistete der Mann Widerstand und bedrohte die Einsatzkräfte mit den Worten „Ihr werdet sehen“ und „Ich steche euch ab“.

Vierfache Strafanzeige

Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands, tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch und Bedrohung.

