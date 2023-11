Hagen: Polizisten spielen Konzert für todkranke Kinder

Die Jazz-Rock-Pop-Band des Landespolizei-Orchesters NRW spielt in der Marienkirche in Hagen ein Benefizkonzert für das Kinderhospiz Sternentreppe.

Hagen Ein solches Konzert hat es in Hagen noch nicht gegeben: Polizisten spielen am ersten Advent. Für das Kinderhospiz Sternentreppe der Caritas.

Es sind Mitglieder der Polizei NRW, die da vorne in der Kirche stehen. Mitglieder der Polizei, aber eben auch ausgebildete, studierte Profi-Musiker, die keine klassische Polizei-Ausbildung durchlaufen haben. Und weil die sich in den Dienst der guten Sache stellen, kann es in der Marienkirche in Hagen zu einem außergewöhnlichen, einem einzigartigen Konzert kommen. Und das gleich in mehrerlei Hinsicht.

Es spielt das Landes-Polizeiorchester - Frauen und Männer in Uniform. Genauer gesagt: Es spielt die Jazz-Rock-Pop-Band des Landes-Polizei-Orchesters. Was nicht für ein klassisches, sondern eher ein modernes Konzert spricht. Und zwar am Freitag, 1. Dezember, ab 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

Verein Freunde der Polizei lädt zum Konzert

„Allesamt absolute Profis“, wie Tim Sendler, selbst Polizist und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Polizei Hagen betont. In diesem Fall aber spricht er als Mitglied des Vereins „FUKS“ - dem gemeinnützigen Verein der Freunde der Polizei, der offiziell zu dem Konzert lädt, für das Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh die Schirmherrschaft übernommen hat.

Polizisten spielen in Hagen für den guten Zweck - bei einem Benefizkonzert in der Marienkirche. Foto: Jochen Tack / Das Fotoarchiv / IMNRW

700 Menschen finden in dem Gotteshaus Platz. „Wir hoffen, dass es richtig voll wird“, sagt Tino Schäfer, „FUKS“-Vorsitzender und Leiter der Pressestelle der Polizei. Wenn sich dieser Wunsch erfüllt, könnte die Stimmung eine ganz besondere werden - der sakrale Bau, Adventszeit, Musik und eine volle Kirche. „Eine gute Kombination.“

Konzert für Familien

Willkommen ist ein jeder. „Das ist ein Konzert für die Bürger, für Familien“, sagt Tim Sendler, „wir verkaufen keine Karten, wir reservieren nicht die ersten Reihen für prominente Gäste. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 19 Uhr.“ Wer früh kommt, hat Chancen auf gute Sicht. Wobei es ja im Grunde um die Akustik geht.

In der Marienkirche in Hagen spielt das Landespolizei-Orchester ein Benefizkonzert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Und um den guten Zweck. Denn der Verein „FUKS“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, wohltätige Zwecke zu unterstützen. „Die Polizei selbst darf als Behörde nicht als Spender in Erscheinung treten“, sagt Tino Schäfer. „Wir als Verein schon.“ Was er und seine Mitstreiter in den vergangenen Jahren auch immer wieder gemacht haben: Teddybären für die Mädchen und Jungen in der Kinderklinik, die die Weihnachtszeit im Krankenhaus verbringen mussten, oder die Unterstützung der Suppenküche, die dafür sorgt, das auch die Ärmsten der Armen in Hagen die Möglichkeit haben, an eine warme Mahlzeit zu kommen.

Hospizdienst Sternentreppe profitiert

Nun also der Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentreppe der Caritas, eine Einrichtung, die vor allem durch viel ehrenamtliches Engagement getragen wird und die Familien unterstützt, in der ein Mitglied an einer lebensbedrohlichen Krankheit leidet. „Wir bitten nach dem Konzert um eine Spende“, sagt Tim Sendler. „Und wir hoffen natürlich darauf, dass reichlich Geld zusammenkommt.“

Geld, das ausschließlich für den guten Zweck bestimmt ist. Denn die Musiker, die im Landes-Polizei-Orchester spielen, sind bei der Polizei angestellt und spielen ohne jede Aufwandserstattung für die gute Sache. „Einen solchen Auftritt des Landespolizei-Orchesters in Hagen hat es noch nicht gegeben“, sagt Tino Schäfer. Und das, obwohl das Orchester seinen Proberaum in Hagen hat.

Dank an Gemeinde St. Marien

Möglich macht den Auftritt letztlich auch die katholische Gemeinde St. Marien. „Pfarrer Dirk Salzmann war wirklich sehr kooperativ und hilfsbereit“, unterstreicht Tim Sendler. „Wir sind froh, dass uns die Kirche zur Verfügung steht.“ Und: „Jetzt freuen wir uns wirklich sehr auf dieses außergewöhnliche Konzert.“

