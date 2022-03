Hagen: Polizistin aus Moldawien – Hilfe bei Kontrollen

Hagen. Kommissarin Dorina Rusu aus Moldawien hospitiert bei der Polizei Hagen. Sie spricht Rumänisch und unterstützt bei Einsätzen in Problemhäusern.

Einsatzort Bodelschwingh­platz, Wehringhausen: Diverse Behörden aus Hagen arbeiten hier zusammen. Polizei, Ordnungsamt, Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht. Im Fokus: Heruntergekommene Immobilien, in denen zumeist Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien leben.

Immer wieder kontrollieren die Behörden diese sogenannten Pro­blemimmobilien. Diese Kontrolle aber ist eine besondere. Denn mit dabei ist eine Frau, die Rumänisch spricht. Und zwar fließend. Gestatten: Dorina Rusu, Kommissarin, 36 Jahre alt, Hospitantin bei der Polizei in Hagen.

Hilfe bei Kontrollen in schwierigem Umfeld

Rusu, Mutter einer fünfjährigen Tochter, stammt aus Moldawien, arbeitet bei der Polizei im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Muttersprache Rumänisch. Und das wiederum ist ein Vorteil bei Kontrollen in schwierigem Umfeld, in teilweise überbelegten Wohnungen, bei Menschen, die Behörden und Polizei mit großer Skepsis begegnen und die oft nicht verstehen, warum Uniformierte bei ihnen an der Wohnungstür vorstellig werden und sie nicht einfach in Ruhe lassen.

„Sprache ist eine wichtige Zugangsmöglichkeit“, sagt Tino Schäfer, Sprecher der Polizei in Hagen, der die junge Frau begleitet. Und Dorina Rusu nickt auch, weil sie gerade erst selbst erfahren hat, welche Möglichkeiten ihr die deutsche Sprache eröffnet. Rusu ist Stipendiatin, Teilnehmerin eines Programms, das das Bundeskriminalamt (BKA) in jedem Jahr auflegt, um die internationale Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden zu verbessern und so unter anderem organisierte Kriminalität und den internationalen Terrorismus besser bekämpfen zu können.

Deutsch als Voraussetzung

Voraussetzung für die Teilnehmer, die aus aller Herren Länder kommen: Sie müssen Deutsch sprechen. Also ist dem praktischen Teil in deutschen Behörden ein halbjähriger Intensivsprachkursus vorgeschaltet.

So kann jene Frau, die ein gutes Verständnis dafür entwickelt hat, wie Behörden und Polizei funktionieren, bei diesem Einsatz nicht nur als Praktikantin dabei sein, sondern aktiv vermitteln. „Für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes war es nur schwer nachvollziehbar, wer nun genau wo gemeldet ist“, sagt Dorina Rusu, „auf der anderen Seite merkt man, wie angespannt Menschen sind, wenn plötzlich Polizei und Ordnungsamt in Uniform vor der Tür stehen. Da konnte ich schon vermitteln, erklären.“ Und das, so sagt Tino Schäfer, habe bei einer Frau in Uniform noch einmal eine andere Wirkung als wenn ein Dolmetscher die Einsatzkräfte begleite.

Integration: Sprache als Schlüssel

Dorina Rusu versteht die Sprache der Menschen, die in Hagen immer wieder in den Fokus von Kontrollen geraten. Sie versteht, wie Polizeibehörden vorgehen. Gleichzeitig hat sie aber auch eine eigene Meinung zum Thema Integration, das in Zusammenhang mit all den Auffälligkeiten rund um die Häuser im unteren Wehringhausen immer wieder hochkocht: „Sprache ist der Schlüssel. Jeder, der möchte, kann sich integrieren, kann eine Sprache lernen. Das hat auch etwas mit Respekt zu tun.“

Auch als eine Mutter für ein und dasselbe Kind zwei Dokumente mit unterschiedlichen Namen vorlegt, versteht Dorina Rusu den Zusammenhang: „Sie wollte den Namen ihres Kind ändern lassen“, sagt die Polizistin. Ihr hatte sich die Frau anvertraut. Auf Rumänisch. Und Dorina Rusu hat den Kollegen die Situation erklärt.

