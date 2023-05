Hagen: Polizistin bei Einsatz von Randalierer verletzt

Hagen-Mitte. Ein Polizeieinsatz nach einer Schlägerei in der Hagener Innenstadt ist am Wochenende eskaliert.

Bei einem Polizeieinsatz nach einer Schlägerei in der Hagener Innenstadt ist am Samstag eine Polizistin von einem Randalierer leicht verletzt worden. Zuvor war es in der Frankfurter Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Dort gerieten ein 22-Jähriger und ein 25-Jähriger in einen Streit. Im Verlauf dessen schlug der 25-Jährige seinen Kontrahenten nach bisherigen Ermittlungen mit einem Aschenbecher ins Gesicht.

Beamte beleidigt

Den hinzugerufenen Polizisten rief der Randalierer entgegen, dass sie unfähig seien und er „keinen Bock auf Polizei-Scheiße“ habe. Auf einen später ausgesprochenen Platzverweis reagierte er zunächst nicht. Stattdessen beleidigte er die Beamten anstößig und zeigte ihnen den Mittelfinger. Als er in Gewahrsam genommen werden sollte, versuchte er noch über einen Zaun zu springen. Als eine Polizisten ihn zu Boden bringen wollten, schubste er die Beamtin so fest, dass sie stürzte und sich leicht verletzte. Anschließend konnte der Hagener gefesselt und ins Gewahrsam gebracht werden. Natürlich folgte auch eine Anzeige.

