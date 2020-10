Hagen: Polizistin wird Opfer von Hundebeißattacke

Wehringhausen. In Hagen-Wehringhausen hat eine renitente Frau ihren Hund auf die Polizei gehetzt.

Bei einem Einsatz gegen eine aggressive Frau ist am Sonntag in Wehringhausen eine Polizistin von einem Hund gebissen worden. Gegen 18.40 Uhr hatten Kinder über eine Telefonzelle die Polizei informiert, dass am Bodelschwinghplatz eine Frau mit einem Messer in der Hand Passanten anpöbele.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, reagierte die angesprochene 28-Jährige sofort aggressiv und ließ sich auf keinerlei Gespräch ein. Die Hattingerin führte zudem einen freilaufenden, mittelgroßen Hund mit sich. Als sich die Lage nicht beruhigte und die Frau etwas aus ihrer mitgeführten Tasche herausholen wollte, brachten die Polizisten die 28-Jährige zu Boden und legten ihr Handfesseln an. Dabei wehrte sich die Frau und forderte ihren Hund mehrfach auf, die Polizisten zu „fassen“. Dem Hund gelang es, eine Beamtin in die Hand zu beißen. Im weiteren Verlauf konnte die Frau durch weitere Unterstützungskräfte in den Streifenwagen gesetzt und ihr Hund eingefangen werden.

Die 28-Jährige verblieb für die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Hund wurde ins Hagener Tierheim gebracht. Die Polizistin verletzt sich durch den Hundebiss leicht und musste den Dienst vorzeitig beenden.