Hagen: Popmusikabteilung hat’s schwer erwischt

Hagen-Mitte. Wie’s im abgesoffenen Tonstudio in Hagen nun weitergeht und welche zwei Bands brandneue Alben herausgebracht haben.

Die Rückschläge der letzten Monate waren immens. Erst Corona, dann Hochwasser – „deshalb bin ich auf die Produktionen, die ich mit zwei Bands gemeinsam gestemmt habe, echt stolz“, sagt Peter­ Fischer. Der Musikschullehrer (er ist seit gut 17 Jahren als Lehrer an der städtischen Max-Reger-Musikschule in Hagen tätig ) denkt mit Schrecken an die vergangene Zeit zurück. Coronabedingt musste die Musikschule schließen, „natürlich waren auch die Popmusikabteilung und unser vor zwei Jahren eingerichtetes Tonstudio im Souterrain des Gebäudekomplexes auf dem Elbers-Areal vom Lockdown betroffen“, sagt der 55-Jährige.

Vor den Sommerferien habe man dann die Hoffnung gehegt, den Präsenzunterricht wieder aufnehmen zu können, „der Betrieb in der Musikschule, die ja Räume in den oberen Etagen nutzt, ist dann auch wieder angelaufen, aber uns hat es jetzt voll erwischt“. Damit spielt der Musikexperte, der selbst E-Gitarre, akustische Gitarre und Bass spielt, auf die vor sechs Wochen vom Hochwasser arg in Mitleidenschaft gezogenen Kellerräume in der Dödterstraße an.

Die junge Band „Black Oak“ aus Hagen hat jüngst ein Album aufgenommen Foto: Black Oak

Dort coacht Peter Fischer junge Bands wie „Black Oak“ und „Staring­ an the Static“. Das Wasser stand zwar „nur“ fünf Zentimeter hoch im Keller, doch die Feuchtigkeit stieg einen halben Meter hoch und es bildete sich Schimmel. Sämtliche Räume im Untergeschoss sind betroffen, „bis wir uns dort mit unseren Schülern wieder treffen können, dauert es noch Monate“, schätzt Peter­ Fischer.

Unterschiedliche Produktionsorte werden aufgesucht Die Produktionen der beiden Bands „Black Oak“ und „Staring at the Static“ sind auf Streaming-Portalen wie Spotify zu finden. Die Popmusikabteilung der Max-Reger-Musikschule ist seit knapp 22 Jahren bei Elbers ansässig. Peter Fischer wird in den kommenden Monaten mit seinen Schülern unterschiedliche Produktionsorte aufsuchen.

Classic und Alternativ Rock

Aber zurück zu den Bands. „,Black Oak’, das sind junge Leute, die mit 15, 16 Jahren angefangen haben, Musik zu machen. Heute sind sie fast 20 und machen coolen Classic­ Rock. Letzte Woche ist ihr neues Album­ fertig geworden“, sagt der Musiklehrer und schwärmt: „Die Produktion klingt nicht nach Musik aus einem Musikschulkeller, sondern sie bewegt sich im internationalen Fahrwasser.“

Und auch die Musiker von „Staring at the Static“ hätten ein richtig gutes Album aufgenommen, „die Jungs sind um die 30 und spielen ernst gemeinten Alternativ Rock, die Produktion war kurz vor den Ferien komplett abgeschlossen“.

Auf externer Festplatte gespeichert

Warum Coach Peter­ Fischer zurecht ein Stein vom Herzen gefallen ist? „Die Daten beider Produktionen waren auf dem Studiorechner gespeichert, der abgesoffen ist. Aber zum Glück hatte ich alles auf einer externen Festplatte in meinem privaten­ Studio gespeichert.“

Was der 55-Jährige für die kommenden Wochen plant? „Auf jeden Fall möchte ich mit der Jazzband der Musikschule ein Album aufnehmen. Und ich werde zwei neue, junge Bands coachen und ihnen hoffentlich musikalisch ein wenig auf die Sprünge helfen.“

