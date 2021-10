Hagen: Porsche im BVB-Look bringt 75.000 Euro für Flutopfer

Hagen. Ein exklusives Sammlerstück für den guten Zweck: Immobilien-Kaufmann Udo Krollmann hat den BVB-Porsche ersteigert. Der Erlös geht an Flutopfer.

Der neue Besitzer spricht mit sonorer Stimme und leicht verliebtem Augenaufschlag von seiner „gelben Rakete“. Fast eine Viertelmillion hat der Hagener Immobilien-Kaufmann und passionierte Autosammler Udo Krollmann sich seine jüngste Errungenschaft kosten lassen. Eine spektakuläre Investition, von der allerdings bloß in zweiter Linie seine Kollektion exquisiter Karossen profitiert: Denn 75.000 Euro aus dem Erlös einer durchaus ungewöhnlichen Versteigerung des Porsche-Zentrums im Lennetal fließen in die Spendenkasse der Hagener Flutopferhilfe. „Wir fühlten uns durch diese Aktion inspiriert, als Mäzen einzusteigen und unseren Beitrag zur Unterstützung der Betroffenen Menschen in dieser Stadt zu leisten“, betonte Krollmann am Mittwoch bei der Übergabe des Spendenschecks gemeinsam mit Porsche-Geschäftsführer Michael Thelen an Oberbürgermeister Erik O. Schulz.

Zeichen des Zusammenhalts Auf dem Hagener Flutopfer-Spendenkonto sind nach Angaben von Erik O. Schulz inzwischen etwa 2,8 Millionen Euro eingegangen: „Diese Krise hat gezeigt, dass die Hagener zusammenhalten, wenn es schwierig wird“, so der Oberbürgermeister. Zahlreichen Familien habe durch diese Geldmittel bereits in der akuten Not geholfen werden können. Die verbliebene Summe, so Schulz, werde nun punktuell für jene Einzelfälle verwendet, die bei anderen Hilfstöpfen durchs Raster gefallen seien. Am Sonntag, 17. Oktober, wird es zudem ab 17 Uhr ein Benefiz-Basketballspiel in der Krollmann-Arena geben, bei dem das ProA-Team von Phoenix gegen das Ensemble des Stadttheaters antritt. „Hier geht es um die Krone des Hagener Basketballs“, wirbt Theater-Geschäftsführer Thomas Brauers schon heute für dieses launige Gratis-Event, bei dem bei freiem Eintritt die Spendenboxen zugunsten der Flutopferhilfe aufgestellt werden.

„Für viele Menschen in dieser Stadt sind der 14. und 15. Juli dieses Jahres mit großen persönliche Schäden oder gar dem Totalverlust ihres Zuhauses verbunden“, erinnerte der Verwaltungschef noch einmal an die verheerenden Folgen der Starkregenfluten in diesem Sommer. Bei 5000 Privathaushalten und etwa 800 Betrieben seien Schäden in einer Gesamthöhe von etwa einer Milliarde Euro zu verzeichnen gewesen. „Es hat eine unglaubliche Solidarität in der Stadt gegeben – sowohl beim Anpacken als auch finanziell“, betonte Schulz, dass ihm die Unterstützung des kleinen Jungen, der 3,20 Euro aus seinem Sparschwein beigesteuert habe, zumindest emotional genauso lieb sei wie das generöse Krollmann-Engagement. „Was ich hier an Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft erleben durfte, hat mich schwer beeindruckt.“

Ein exklusives Unikat

Eine der exotischeren Facetten bei den Kreativideen der Hilfsbereitschaft steuerte das Porsche-Zentrum im Lennetal bei. Anlässlich des BVB-Benefizspiels Anfang September in Hagen wurde im Team rund um Geschäftsführer Michael Thelen die ungewöhnliche Idee geboren, einen Porsche Taycan für den guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Der ursprünglich graumetallic lackierte Vorführwagen wurde kurzerhand in ein gelbes Unikat verwandelt, durch einen besonders kurzen Draht zu den BVB-Profis auf der Fronthaube mit Unterschriften des Bundesliga-Teams verziert und durch eine Spezialfolierung konserviert.

Auch ohne diese exklusiven Gimmicks handelt es sich bei dem Sportwagen um ein Auto der Superlative: vollelektrisch, 761 PS, unter drei Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. „Das ist schon ein besonderes Fahrerlebnis“, schwärmt Udo Krollmann von seinen ersten Beschleunigungserfahrungen auf der Straße. Für ein Mindestgebot von 215.000 Euro war das Luxus-Fahrzeug auf einer Internet-Plattform zu ersteigern gewesen. 50.000 Euro des Erlöses stellte das Porsche-Zentrum für die Hagener Flutopfer bereit, jeder weitere Cent jenseits des Ausgangspreises fließt jetzt obendrein in die Kasse des guten Zwecks. „Ich wollte den Wagen unbedingt haben“, erzählte Krollmann, dass er bei der Online-Auktion mit einem Automatismus operiert habe, der ihm letztlich den Zuschlag garantierte.

Weidenfeller engagiert sich privat

Für die Übergabe schaute am Mittwoch sogar BVB-Torwartlegende Roman Weidenfeller vorbei. Der Ex-Fußballprofi hatte durch einen kurzen persönlichen Draht zu der Hagener Porsche-Dependance die Aktion vermittelt und letztlich den Sportwagen nach Hagen chauffiert. „Ich habe mich aber auch zusammen mit einem Freund bei den Aufräumarbeiten im Ahrtal geholfen und die Menschen dort unterstützt“, erzählt er von seinem privaten Engagement für die Flutopfer unweit seiner ursprünglichen Monschauer Heimat, die ihm ein ganz persönliches Anliegen sei.

