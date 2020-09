Hagen: Porsche-Käufer um sein Geld geprellt

Vorhalle. Erst will er seinen Porsche verkaufen, dann rast er mit dem Wagen davon – und dem Kaufpreis. Hier die ganze Geschichte

Ein Porsche-Interessent ist bereits am vergangenen Freitag von dem angeblichen Autoverkäufer um eine fünfstellige Summe geprellt worden. Nach bisherigen Ermittlungen interessierte sich der Mann zuvor für eine Anzeige in einem Onlineverkaufsportal. Dort wurde ein Porsche zum Verkauf angeboten. Mit dem Verkäufer traf der Rödermarker sich zunächst am Hagener Hauptbahnhof und man verlagerte das Treffen im Anschluss gemeinsam in den Bereich Weststraße für eine Probefahrt.

Nach Vertragsabschluss nahm der Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis in bar an sich. Anschließend setzte dieser sich jedoch wieder in den zuvor zum Verkauf angebotenen Porsche und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Gemeinsam mit einem 59-Jährigen Zeugen versuchte der 37-Jährige noch die Verfolgung aufzunehmen, verlor den Fahrer jedoch auf der Autobahn 1 in Richtung Köln aus den Augen. Der Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank und trug dunkelgrüne Sportbekleidung. Hinweise an die Polizei unter 986-2066.