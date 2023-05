Hagen: Posaunenchor Dahl hat keine Nachwuchssorgen

Der Posaunenchor Dahl feiert sein 100-jähriges Bestehen. Am Samstag, 6. Mai, gibt es ein großes Jubiläumskonzert in Hagen-Dahl.

Hagen. 250 Gäste kommen am 6. Mai zum großen Konzert des Posaunenchors Hagen-Dahl. Darum spielen so viele Kinder und Jugendliche im Verein mit.

So viel steht fest: Die Bürgerhalle in Hagen-Dahl wird rappelvoll werden. „Es gibt ja auch echt was zu feiern“, lächelt Ulrike Gruyters gut gelaunt. Natürlich spielt die Mit-Leib-und-Seele-Musikerin auf das große Konzert „Jahr-100-Blech“ an, das am morgigen Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) stattfindet. Die Bürgerhalle Dahl wird dann zur Jubiläumsstätte, wo das Event „Unser Posaunenchor wird 100“ ordentlich gefeiert wird.

Mix aus verschiedenen Musikrichtungen

Ein Posaunenchor gibt ein Konzert – klingt nicht gerade spannend und auch nicht danach, als ob junge Leute in Scharen zu der Veranstaltung pilgern würden, oder?

Ulrike Gruyters schmunzelt: „Stimmt. Aber wir sind echt keine Altherrenmannschaft, bei uns geht es richtig ab.“

Die 55-Jährige, die seit etlichen Jahren Vorstandsmitglied im Evangelischen Posaunenchor Dahl ist, schwärmt vom amüsanten Mix aus verschiedenen Musikrichtungen, die sich der Chor auf die Fahne geschrieben hat. „Rock’n’Roll, Pop, Swing und moderne Klassik – wir spielen Stücke von Abba bis Flash Dance“, betont Ulrike Gruyters und ergänzt: „Mit ,Lobe den Herren’ gewinnt man heute keine Kinder und Jugendlichen mehr.“

Wenn der Anlass es erfordere, würden sie auch Choräle, Kirchenmusik und Volksmusik spielen, am Schwierigkeitsgrad würden sie nicht scheitern, aber: „Auch die Beatles wollen gut gespielt werden.“

Extrem viel Aufwand

Alle drei, vier Jahre stellt der Posaunenchor ein großes Konzert auf die Beine. „Solch ein Konzert bedeutet extrem viel Aufwand“, sagt Ulrike Gruyters, „aber wir ziehen in der heißen Probephase alle an einem Strang, und das Ganze macht ja auch richtig viel Spaß.“

Apropos alle: Das Orchester besteht aus 30 Bläsern plus Schlagzeug und Klavier. Etwa ein Dutzend der Musiker ist jung, sprich zwischen neun und zwölf Jahre alt. Ulrike Gruyters blickt verschmitzt drein: „Wie das kommt? Ich betreue auch die Schul-AG an der Grundschule Volmetal, dadurch gewinne ich junge Mitglieder.“ Und im Chor selbst? „Ich leite die Jungbläserarbeit bei uns“, sagt die Dahlerin.

Keine Nachwuchssorgen

Warum der Posaunenchor Dahl – wie so viele andere Vereine und Kapellen – keine Nachwuchssorgen hat? Für Ulrike Gruyters keine Frage: „Zum einen, da wir unsere Kinder wertschätzen und ihnen auf Veranstaltungen auch Solo-Einlagen einbauen. Das macht die jungen Leute stolz und stärkt das Selbstvertrauen. Zum anderen, da ein Großteil des Geldes, das uns zur Verfügung steht, in die Jungbläserarbeit fließt.“ Heißt: Von eingehenden Spenden, Eintrittsgeldern und Mitgliedsbeiträgen werden zum Beispiel Jungbläserworkshops, -freizeiten und -wochenenden bezahlt.

250 Zuschauer beim Konzert

Aber zurück in die Bürgerhalle Dahl, Am Obergraben 10: Dort werden am Samstag 250 Zuschauer Platz nehmen, um das zweieinhalbstündige Konzert zu verfolgen, „es gibt – wenn überhaupt – nur noch wenige Restkarten zum Preis von 10 Euro“, erklärt Vorstandsmitglied Gruyters.

Das nächste dicke Brett, das demnächst gebohrt wird, ist übrigens das Adventskonzert in der Dahler Kirche. Auch das beliebte Konzert in der Vorweihnachtszeit findet nur alle paar Jahre statt „in diesem Jahr laden wir wieder ein, und zwar am Sonntag, 3. Dezember“, sagt Ulrike Gruyters mit Vorfreude in der Stimme und verbunden mit dem Tipp, sich im Vorfeld Eintrittskarten zu sichern.

Der Posaunenchor Dahl wurde 1923 von Pfarrer August Stein gegründet. Geprobt wird jeweils dienstags von 19 bis 21.30 Uhr im kath. Gemeindeforum in der Kallestraße 2. Die Proben für Kinder und Jugendliche finden donnerstags um 16. 30 Uhr (Anfänger) und um 17.30 Uhr (Fortgeschrittene) statt.



Chorleiter ist Martin Körner. Als musikalischer Leiter und Dirigent managt er alles rund um den Chor, trifft die Musikauswahl, passt Stücke an.



Ulrike Gruyters spielt seit 40 Jahren Trompete, ihr Mann Stefan seit vielen Jahren Tuba.

Ein klassischer Posaunenchor besteht aus den Blechbläsern Posaune, Bariton, Trompete, Tuba und Flügelhorn.

