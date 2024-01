Hagen: Postbriefkasten mit sämtlichen Briefen angezündet

Hagen Wer kann Hinweise auf die Täter geben, die in Eckesey einen Briefkasten der Post angezündet haben?

Die Polizei Hagen fahndet nach Unbekannten, die in Eckesey einen Briefkasten mitsamt dem Inhalt angezündet haben. Die Täter setzten im Zeitraum zwischen Freitag, 29. Dezember, und Dienstag, 2. Januar, den kompletten Inhalt eines Briefkastens der Deutschen Post in Brand. Gegen 11 Uhr am Dienstagmittag wurden Passanten auf Rußanhaftungen an dem Briefkasten auf einem Parkplatz an der Becheltestraße aufmerksam.

Die Polizei Hagen fahndet nach Unbekannten, die in Eckesey einen Briefkasten mitsamt dem Inhalt angezündet haben. Die Täter setzten im Zeitraum zwischen Freitag, 29. Dezember, und Dienstag, 2. Januar, den kompletten Inhalt eines Briefkastens der Deut Foto: Polizei Hagen

Hinweise auf die Täter

Polizeibeamte erkannten, dass sich im Inneren nur noch Asche befand und der Inhalt vollständig verbrannt war. Die Kripo ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Feuer und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen