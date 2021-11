Hagen: Preise für die WP-Benefiz-Versteigerung trudeln ein

Hagen. Die beliebte WP-Versteigerung für einen guten Zweck findet am Sonntag, 12. Dezember, statt. Was in diesem Jahr anders ist.

Etliche Anrufe sind bislang schon in der Redaktion eingegangen. Der Grund? Viele Unternehmen, Vereine oder Privatleute versichern, in diesem Jahr „wieder dabei zu sein“. Mit dem Versprechen spielen die Anrufer auf die Benefiz-Versteigerung, die die WP-Stadtredaktion am Sonntag, 12. Dezember, veranstaltet, an.

Auf was sich die Besucher des kultigen Events, das die diesjährige WP-Weihnachtsaktion flankiert und erstmals in der Hagener Stadthalle stattfindet, freuen können?

Zum Beispiel auf wertvolle Gutscheine. So hat der Reiseveranstalter Wikinger zwei Gutscheine im Wert von 250 bzw. 150 Euro sowie einen praktischen Trecking-Rucksack für die Versteigerung gespendet.

Und das Autohaus Mercedes Jürgens steuert einen hochwertigen Hotelgutschein bei.

Auch Janine Isken vom Hotel Dresel in Rummenohl versichert: „Natürlich unterstützen wir die WP-Veranstaltung für einen guten Zweck auch in diesem Jahr wieder.“ Konkret: Dresel­ spendiert zwei Personen ein gediegenes Valentinsmenü. Am 14. Februar verspricht das Hotel-Team „schöne Stunden, besondere Glanzmomente und kulinarische Gaumenfreuden“.

Auch Injoy, Stein und Theater beteiligen sich

Auch jene, die es sportlich mögen, kommen auf ihre Kosten: Das Hohenlimburger Fitnessstudio Injoy unterstützt die Veranstaltung ebenso wie das Tanzcentrum Wolfgang Stein auf dem Elbersgelände.

Und für Kulturfreunde lohnt sich ein Vorbeischauen bei der launigen Auktion ebenfalls: So spendiert das Theater zwei Kartenpakete. Ein Paket mit 3 x 2 Karten für Sinfoniekonzerte des Philharmonischen Orchesters kommen ebenso unter den Hammer wie 2 x 2 Tickets für die Premieren von Hamlet sowie Herzog Blaubarts Burg/ Der wunderbare Mandarin.

Apropos Hammer: Den schwingt ab 12 Uhr (Einlass samt Schnäppchenmarkt ab 11 Uhr) in diesem Jahr Sven Söhnchen. Der Kultur- und Hagenkenner, der auch für seine lockeren­ Sprüche bekannt ist, wird durch die Auktion führen.

Jahrelang hat der beliebte Theatermann Werner Hahn die Benefizversteigerung moderiert, doch Werner Hahn ist im September verstorben. „Ich werde nicht versuchen, Werner zu kopieren. Ich werde als neuer Auktionator einfach mein Bestes geben“, sagt Sven Söhnchen, der mit Werner Hahn privat gut befreundet war.

Drei Begünstigte Ein Drittel des Geldes, das im Rahmen der WP-Weihnachtsaktion „Weil ihr’s verdient habt: Danke den Fluthelfern“ eingenommen wird, geht an den TuS Volmetal, der seine geflutete Turnhalle in Rummenohl komplett sanieren muss. Die restliche Summe geht an die Boeler Loßröcke, die nach der Hochwasser-Katastrophe in Eckesey im Einsatz waren, und an die Vertreter der Pfarrcaritas in Hohenlimburg, die ebenfalls beherzt die Ärmel hochgekrempelt und wertvolle Arbeit als Fluthelfer geleistet haben.

Dieses Mal findet die Veranstaltung nicht wie bisher im Sparkassen-Karree, sondern in der Stadthalle statt. Das dortige Hygiene- und Sicherheitskonzept hat sich seit Monaten bewährt.

Nach jetzigem Stand ist die Auktion nach der 2G-Regel (Einlass nur für Geimpfte und Genesene) geplant. Der Besuch der Veranstaltung, zu der etwa 250 Gäste erwartet werden, ist kostenlos.

